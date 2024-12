В Румынии упала самая высокая праздничная елка страны: что случилось (видео)

Согласно информации местных изданий, самой высокой "живой" елкой Румынии в этом году можно назвать дерево высотой 29 метров, расположенное в центре города Брашов (в центральной части страны).

Елка весом около 17 тонн была установлена на центральной площади Сфатулуй (Площади городского совета).

Известно, что эту елку в канун рождественско-новогодних праздников привезли с пастбища в муниципалитете Пояна Брашов. После этого ее установили и украсили.

Праздничная елка в Брашове (фото: facebook.com/VisitBrasovRomania)

Она стала сердцем традиционной рождественской ярмарки, которую торжественно открыли в городе 29 ноября 2024 года.

"В Брашове снова будет самая высокая натуральная елка в Румынии. Это также одна из самых высоких елей в Брашове", - отметил представитель мэрии города Сорин Тоарчеа перед торжественным открытием ярмарки на центральной площади города.

Однако уже на прошлой неделе стало известно, что елка в Брашове упала. Видео, на котором зафиксирован момент падения праздничного дерева, начали активно распространять в местных медиа и социальных сетях.

Некоторые утверждают, что елка упала из-за слабой конструкции, которая не выдержала значительного веса. Другие настаивают на том, что праздничное дерево упало из-за слишком сильных порывов ветра.

Rumania's biggest Christmas tree has collapsed…



How fitting pic.twitter.com/54kV3xUFkO — The Saviour (@stairwayto3dom) December 9, 2024