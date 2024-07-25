У Румунії виявили уламки "Шахедів" після нічної атаки РФ на Україну, - Digi24

Нічна атака на Україну

У ніч на 25 липня Росія здійснила чергову атаку на Україну, використовуючи 38 ударних безпілотників. Метою атаки стали об'єкти інфраструктури в центральних і південних регіонах країни.

Українським силам ППО вдалося збити 25 з 38 дронів, що атакували, також відомих як "Шахеди". Доля трьох безпілотників після перетину кордону з Румунією залишалася невідомою. Внаслідок атаки в Ізмаїльському районі Одеської області виникла пожежа, двоє людей отримали поранення.

Зазначимо, що у Румунії другу ніч поспіль оголошують повітряну тривогу через зальоти російських дронів на територію країни.

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