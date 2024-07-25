RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Румынии обнаружили обломки "Шахедов" после ночной атаки РФ на Украину, - Digi24

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Румынии обнаружили обломки российских беспилотников "Шахед" после сегодняшней ночной атаки на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Военные источники издания сообщили, что румынских солдат отправили на поиски российских дронов в уезд Тулча.

Они обнаружили металлические детали, которые могут быть компонентами использованных российских беспилотников в районе Плауру в дельте Дуная. 

 

Ночная атака на Украину

В ночь на 25 июля Россия совершила очередную атаку на Украину, используя 38 ударных беспилотника. Целью атаки стали объекты инфраструктуры в центральных и южных регионах страны.

Украинским силам ПВО удалось сбить 25 из 38 атаковавших дронов, также известных как "Шахеды". Судьба трех беспилотников после пересечения границы с Румынией оставалась неизвестной. В результате атаки в Измаильском районе Одесской области возник пожар, два человека получили ранения.

Отметим, что в Румынии вторую ночь подряд объявляют воздушную тревогу из-за залетов российских дронов на территорию страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияРумынияВойна в УкраинеВойна России против Украины