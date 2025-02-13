У Румунії виявили уламки російських дронів після нічної атаки по Україні

На території Румунії виявили фрагменти російських безпілотників "Герань". Ці дрони РФ використовувала для атаки на українську портову інфраструктуру в Одеській області вночі 13 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.
Як повідомили у відомстві, представники Міноборони, Міністерства внутрішніх справ і розвідки Румунії після пошуків поблизу румунсько-українського кордону виявили фрагменти російських дронів "Герань".
Один безпілотник розбився приблизно в кілометрі від Дунаю поблизу кордону з Україною, а його фрагменти були знайдені приблизно за 5 км на захід від українського міста Рені.
Другий виявили за 500 метрів від берега Дунаю і приблизно за 5 км на південь від Рені.
Розслідування на місці події встановило, що обидва безпілотники несли заряд, який розірвався внаслідок падіння. Це сталось за межами населених пунктів.
Нагадаємо, у ніч на 13 лютого Росія запустила проти України 140 безпілотників типу Shahed й дронів-імітаторів. Безпілотники атакували з п'яти напрямків.
Зокрема, російські війська завдали масованої атаки дронами по Одеській області.
За повідомленням глави Одеської ОВА Олега Кіпера, під ударом російських дронів опинився Ізмаїльський район Одеської області.
Внаслідок атаки пошкоджена припортова інфраструктура району та навчальний заклад, який на разі не працює.
Постраждала одна людина. Уламками безпілотника був уражений автомобіль, в якому в той час перебувала жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна. Постраждалу госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.
Окрім Одеської області, про атаку безпілотників повідомляли у Миколаївській області.
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