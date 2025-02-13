Росія вночі запустила 140 "Шахедів": як відпрацювала ППО
У ніч на 13 лютого Росія запустила проти України 140 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Безпілотники атакували з п'яти напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Ворог запускав безпілотники з напрямків російських міст Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.
До відбиття атаки залучались:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи РЕБ;
- мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 85-ти дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у межах Харківської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Чернігівської, Кіровоградської та низки інших областей.
Ще 52 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок атаки постраждали Одеська та Харківська області.
Обстріли України з боку Росії
З початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно завдає ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по території України. Обстріли спрямовані як на військові об’єкти, так і на цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки, лікарні, школи та енергетичні підприємства.
Для атак Росія використовує широкий спектр озброєнь: балістичні та крилаті ракети, іранські дрони-камікадзе Shahed, артилерію та авіацію.
Наприклад, у ніч на 12 лютого, російські терористи випустили по Україні сім балістичних ракет та 123 дрони. Тоді ж сили ППО збили шість ракет та 71 дрон.
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