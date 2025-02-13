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В Румынии обнаружили обломки российских дронов после ночной атаки по Украине

Иллюстративное фото: в Румынии обнаружили обломки российских дронов после ночной атаки по Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На территории Румынии обнаружили фрагменты российских беспилотников "Герань". Эти дроны РФ использовала для атаки на украинскую портовую инфраструктуру в Одесской области ночью 13 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Как сообщили в ведомстве, представители Минобороны, Министерства внутренних дел и разведки Румынии после поисков вблизи румынско-украинской границы обнаружили фрагменты российских дронов "Герань".

Один беспилотник разбился примерно в километре от Дуная вблизи границы с Украиной, а его фрагменты были найдены примерно в 5 км к западу от украинского города Рени.

Второй обнаружили в 500 метрах от берега Дуная и примерно в 5 км к югу от Рени.

Расследование на месте происшествия установило, что оба беспилотника несли заряд, который разорвался в результате падения. Это произошло за пределами населенных пунктов.

 

Обстрел Украины 13 февраля

Напомним, в ночь на 13 февраля Россия запустила против Украины 140 беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов. Беспилотники атаковали с пяти направлений.

В частности, российские войска нанесли массированную атаку дронами по Одесской области.

По сообщению главы Одесской ОГА Олега Кипера, под ударом российских дронов оказался Измаильский район Одесской области.

В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура района и учебное заведение, которое на данный момент не работает.

Пострадал один человек. Обломками беспилотника был поражен автомобиль, в котором в то время находилась женщина. Она получила осколочное ранение бедра. Пострадавшую госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме Одесской области, об атаке беспилотников сообщали в Николаевской области.

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