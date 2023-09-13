У Румунії виявили уламки дрону після атаки Росії на Одеську область

"Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії в середу, 13 вересня, близько 11:30, в районі сел Нуферу і Вікторія. Осколки, які могли відлетіти від дрона, розлетілися на площі кілька десятків метрів", - йдеться в повідомленні.

Не порушуючи регламент, румунська влада одразу відправила в цей район ще один вертоліт ВПС Румунії зі спеціалізованою командою на борту для проведення попередніх досліджень на місцях та збору проб для експертиз.

Як повідомляє Digi24, було отримано два дзвінки, які повідомляли про те, що в районі Нуферу спостерігаються падіння предметів. "Ці дзвінки взяли на озброєння відповідальні структури. На місцях проводяться розслідування. Щодо певних пошкоджень чи пожеж у вказаній зоні, про них не повідомлялося", - пише видання.

Місця в Румунії, де знайшли уламки дрону (digi24.ro)

Відстань сіл Румунії, де знайшли уламки дрону, від кордону з Україною

Атака дронів на Україну

Окупанти в ніч на середу, 13 вересня, вкотре атакували Україну. Зокрема, вибухи лунали в Одеській та Сумській області.

Пізніше стало відомо, що Росія в ніч на 13 вересня випустила по Україні 44 дрони-камікадзе типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили 32 ворожі безпілотники.