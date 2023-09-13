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В Румынии обнаружили обломки дрона после атаки России на Одесскую область

Фото: в Румынии обнаружили обломки дрона после атаки России на Одесскую область (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Румынии нашли обломки дронов, которые вероятно упали в районе сел Нуферу и Виктория. На месте сейчас находятся два вертолета ВВС Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Румынии в Facebook.

"Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии в среду, 13 сентября, около 11:30, в районе сел Нуферу и Виктория. Осколки, которые могли отлететь от дрона, разлетелись на площади в несколько десятков метров", - говорится в сообщении.

Не нарушая регламент, румынские власти тут же отправили в этот район еще один вертолет ВВС Румынии со специализированной командой на борту для проведения предварительных исследований на местах и ​​сбора проб для экспертиз.

Как сообщает Digi24, были получены два звонка, которые сообщали о том, что в районе Нуферу наблюдаются падение предметов. "Эти звонки взяли на вооружение ответственные структуры. На местах проводятся расследования. Относительно определенных повреждений или пожаров в указанной зоне, о них не сообщалось", - пишет издание.

Места в Румынии, где нашли обломки дрона (digi24.ro)

Расстояние сел Румынии, где нашли обломки дрона, от границы с Украиной

Атака дронов по Украине

Оккупанты в ночь на среду, 13 сентября, в очередной раз атаковали Украину. В частности, взрывы раздавались в Одесской и Сумской областях.

Позже стало известно, что Россия в ночь на 13 сентября выпустила по Украине 44 дрона-камикадзе типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили 32 вражеских беспилотника.

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