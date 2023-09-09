У Румунії виявили нові уламки дрону, який використовують війська РФ, - Міноборони

Сьогодні військовослужбовці ВМС Румунії під час пошукових робіт виявили елементи безпілотника приблизно за 2,5 км на південний схід від Плауру.

"Після проведення пошукових робіт на місцевості було виявлено фрагменти безпілотного літального апарату, аналогічного до тих, які використовуються російськими військовими", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що район, де було виявлено уламки, оточений військовими, виявлені елементи буде зібрано для аналізу та технічної експертизи.

Міністерство оборони Румунії рішуче засудило атаки РФ на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї.

"Ці атаки невиправдані, грубо суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і є воєнними злочинами", - ідеться в повідомленні.

Передісторія

У ніч на 4 вересня російські окупанти вкотре атакували дронами-камікадзе портову інфраструктуру на Одещині. Після цього МЗС України заявило, що уламки російського "Шахеда" впали на території Румунії, яка є членом НАТО.

Румунські МЗС та Міноборони спочатку спростовували цю інформацію. Однак 5 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тілвар визнав, що уламки російського безпілотника впали на румунську територію поблизу кордону з Україною.

Румунія заявила, що посилить заходи безпеки біля кордону з Україною, а США відправлять до регіону додаткові літаки.

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