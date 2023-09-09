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В Румынии выявили новые обломки дрона, который используют войска РФ, - Минобороны

Фото: В Румынии выявили новые обломки дрона, который используют войска РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Румынские военные обнаружили новые обломки беспилотника, который используют российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Сегодня военнослужащие ВМС Румынии во время поисковых работ выявили элементы беспилотника примерно в 2,5 км к юго-востоку от Плауру.

"После проведения поисковых работ на местности были обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата, аналогичного тем, что используются российскими военными", - говорится в сообщении.  

При этом отмечается, что район, где были обнаружены обломки, оцеплен военными, обнаруженные элементы будут собраны для анализа и технической экспертизы. 

Министерство обороны Румынии решительно осудило атаки РФ на объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае.

"Эти атаки неоправданны, грубо противоречат нормам международного гуманитарного права и являются военными преступлениями", - говорится в сообщении. 

Предыстория 

В ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали дронами-камикадзе портовую инфраструктуру в Одесской области. После этого МИД Украины заявил, что обломки российского "Шахеда" упали на территории Румынии, которая является членом НАТО.

Румынские МИД и Минобороны сначала опровергали эту информацию. Однако 5 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвар признал, что обломки российского беспилотника упали на румынскую территорию вблизи границы с Украиной.

При этом Румыния заявила, что усилит меры безопасности у границы с Украиной, а США отправят в регион дополнительные самолеты.

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