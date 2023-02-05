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За останні два дні в австрійських Альпах під лавинами загинули 8 осіб

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Австрія, Неділя 05 лютого 2023 18:14
За останні два дні в австрійських Альпах під лавинами загинули 8 осіб Фото: снігові лавини поховали за два дні 8 людей в австрійських Альпах (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Лавинна ситуація на заході Австрії залишається вкрай напруженою: з п'ятниці під лавинами в Тіролі та Форарльберзі загинули вісім людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

Як зазначає видання, лише сьогодні, 5 лютого, в Тіролі було виявлено п’ятеро загиблих. У Східному Тіролі снігоочисну машину занесло снігом, водій загинув. Руйнівна лавина зійшла також в Ецталі.

За останні два дні в австрійських Альпах під лавинами загинули 8 осіб

Крім того, тривали пошуки трьох людей, які потрапили під лавину в інших районах, але всіх вдалося знайти лише мертвими. У суботу в Санкт-Антон-ам-Арльберзі двоє людей потрапили під снігову плиту, а також у Каунерберзі (район Ландек) - на гірськолижному курорті.

У неділю, близько 10:30, також повідомлялося про сходження лавини в Ленгенфельді в Ецталі, чоловік був потрапив під лавину в районі Гейгенкамм. Попри швидку допомогу, любитель зимових видів спорту помер опівдні.

У січні РБК-Україна повідомляло, що снігова лавина зійшла з гір в місті Ньїнгчі в автономному окрузі Тибету Китаю. В результаті цього загинули десятки людей.

Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області через сходження лавини стався обвал гірської маси, і каміння, що обвалилося, пошкодило житлові будинки.

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