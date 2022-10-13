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У Румунії відкрили ділянку залізниці до кордону з Україною

Фото: Румунія відкрила ділянку залізниці до кордону з Україною (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Румунська залізнична компанія CFR Infrastructura відновила після серії ремонтів залізничну лінію від Валя-Вішеулуй (Румунія) до кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HotNews.

За інформацією оператора інфраструктури Румунії, на лінії замінено близько 1400 шпал та відсипано 400 тонн щебеню. Наразі тривають ремонти на лінії між Тересва (Україна) та Сігет Мармароський (Румунія).

Коли буде відновлено рух поїздів, наразі невідомо. Залізничне сполучення по вказаних лініях було припинено понад 15 років тому. Раніше УЗ відновила дві ділянки, що примикають до зазначеної ділянки на кордоні з Румунією.

Раніше ми писали, що українця намагалися потрапити до Румунії з підробленим пенсійним посвідченням, але його затримали. Виявилося, що це вже його друга спроба перетнути кордон.

Також повідомлялося, що Франція розширює свою бойову групу в Румунії до міжармійської тактичної групи, у зв'язку з чим направляє туди додаткову бронетехніку.

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Румунія