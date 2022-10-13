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В Румынии открыли участок железной дороги до границы с Украиной

Фото: Румыния открыла участок железной дороги до границы с Украиной (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Румынская железнодорожная компания CFR Infrastructura восстановила после серии ремонтов железнодорожную линию от Валя-Вишеулуй (Румыния) до границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HotNews.

По информации оператора инфраструктуры Румынии, на линии заменено около 1400 шпал и отсыпано 400 тонн щебня. В настоящее время продолжаются ремонты на линии между Тересва (Украина) и Сигет Мармаросский (Румыния).

Когда будет возобновлено движение поездов, пока неизвестно. Железнодорожное сообщение по указанным линиям было прекращено более 15 лет назад. Ранее УЗ восстановила два участка, примыкающих к указанному участку на границе с Румынией.

Ранее мы писали, что украинец пытался попасть в Румынию с поддельным пенсионным удостоверением, но был задержан. Оказалось, что это уже его вторая попытка пересечь границу.

Также сообщалось, что Франция расширяет свою боевую группу в Румынии в межармейскую тактическую группу, в связи с чем направляет туда дополнительную бронетехнику.

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Румыния