Осколки російських ракет влучили по об'єктам зернової угоди під Одесою
У суботу, 14 січня, російські військові завдали ракетного удару по Одеській області. Осколки від збитих ракет влучили по об'єктам зернової угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Одеської РВА Юрія Крука.
"Противник завдав ракетний удар по Одеському району Одеської області", - йдеться у повідомленні.
Крук зазначає, що більшість ракет було знищено силами ППО, але є "прильот" в одній з громад району, та влучання осколків від збитих ракет по об'єктам транспортної інфраструктури, які працюють в рамках зернової угоди.
"Постраждалих немає. Просимо Вас залишатись в укриттях та уважно слідкувати за сигналами повітряної тривоги", - додали наостанок.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня, мешканці Одеси почули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги у всій області.
Українським військовим вдалось збити мінімум 10 ракет, які росіяни запустили по території України у суботу, 14 січня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.