UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Румунії стався землетрус силою 5,3 бали: названі наслідки

Фото: у Румунії стався землетрус силою 5,3 бала (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Румунії стався землетрус амплітудою 5,3 балів за шкалою Ріхтера вчора ввечері, 6 червня. Повідомляється, що у низці регіонів спостерігалися автершоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook румунського Національного інституту досліджень та розробок у галузі фізики Землі.

Підземні поштовхи було зафіксовано в районі міста Арад на заході Румунії. Епіцентр землетрусу вчені зафіксували за 24 кілометри на схід від найближчого міста на глибині 6,4 кілометра. Поштовхи відчули також жителі інших великих румунських міст – Тімішоари, Бекешчаби та Решити.

Як повідомили в інституті фізики Землі, землетрус супроводжувався афтершоком із магнітудою 3,1 бала. Афтершоками прийнято називати поштовхи, що відбуваються після основного та менші порівняно з ним. Сильні землетруси завжди супроводжуються численними повторними поштовхами.

Що стосується руйнувань, то повідомляється про незначні пошкодження фасадів будівель у місті Арад, що, у свою чергу, спричинило пошкодження кількох припаркованих автомобілів.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року стався землетрус неподалік селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області. Його магнітуда становила 2,4 бали за шкалою Ріхтера.

Також за кілька днів раніше, 23 грудня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,0.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія