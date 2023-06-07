У Румунії стався землетрус силою 5,3 бали: названі наслідки

Підземні поштовхи було зафіксовано в районі міста Арад на заході Румунії. Епіцентр землетрусу вчені зафіксували за 24 кілометри на схід від найближчого міста на глибині 6,4 кілометра. Поштовхи відчули також жителі інших великих румунських міст – Тімішоари, Бекешчаби та Решити.

Як повідомили в інституті фізики Землі, землетрус супроводжувався афтершоком із магнітудою 3,1 бала. Афтершоками прийнято називати поштовхи, що відбуваються після основного та менші порівняно з ним. Сильні землетруси завжди супроводжуються численними повторними поштовхами.

Що стосується руйнувань, то повідомляється про незначні пошкодження фасадів будівель у місті Арад, що, у свою чергу, спричинило пошкодження кількох припаркованих автомобілів.