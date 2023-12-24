У Румунії стався землетрус, який могли відчути в Україні

У Румунії в районі гір Вранча 24 грудня зафіксували землетрус магнітудою 4,1. Його могли відчути й на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю України.
За даними сейсмологів, джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, що в 110 км від кордону з Україною, на глибині 103 км.
"Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою Національний науково-дослідний інститут фізики Землі (INCDFP) проінформував, що землетрус у Румунії стався о 08:06 за місцевим часом. І там сейсмологи оцінили поштовхи у 4,2 бала.
Також ми писали, що землетрус фіксували у Закарпатській області 14 вересня. Підземний поштовх теж стався поблизу кордону з Румунією.
Крім того, були землетруси й в серпні цього року, які становили 2,2 бала.
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