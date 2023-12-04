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У Румунії зафіксований землетрус, який відчули і в Україні

Україна, Понеділок 04 грудня 2023 11:01
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У Румунії зафіксований землетрус, який відчули і в Україні Фото: Землетрус зафіксований в Румунії в ніч на 4 грудня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Румунії близько опівночі 4 грудня зафіксований землетрус магнітудою 4,6 за шкалою Ріхтера. В Україні його відчули мешканці прикордонного Ізмаїла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю України.

Джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, 134 км від кордону з Україною, на глибині 142 км.

У Румунії зафіксований землетрус, який відчули і в Україні

"Землетрус не несе загрози для населення України. Коливання можуть відчуватися тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні.

У Румунії зафіксований землетрус, який відчули і в Україні

Водночас ЗМІ повідомляють, що землетрус відчули у місті Ізмаїл на кордоні з Румунією.

Останній землетрус з району гір Вранча був зареєстрований 26 листопада 2023 року з магнітудою 4,2 (за шкалою Ріхтера).

Сильні землетруси, які відчуваються в Україні, генерує зона Вранча. Ця зона належить до того ж сейсмоактивного поясу, який утворився унаслідок того, що євразійська материкова плита - це, починаючи від Азорських островів через Середземне море, протягується через зону Вранча, досягає Туреччини, Кавказу і проходить далі, де розділяється на два пояси, один з яких прямує на південь, а інший - у бік Камчатки.

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