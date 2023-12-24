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В Румынии произошло землетрясение, которое могли ощутить в Украине

Фото: в Румынии произошло землетрясение, которое могли ощутить в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Румынии в районе гор Вранча 24 декабря было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1. Его могли ощутить и на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Главный центр специального контроля Украины.

По данным сейсмологов, источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, в 110 км от границы с Украиной, на глубине 103 км.

"Землетрясение не несет угрозы для населения Украины. Колебания могут ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

В свою очередь Национальный научно-исследовательский институт физики Земли (INCDFP) проинформировал, что землетрясение в Румынии произошло в 08:06 по местному времени. И там сейсмологи оценили толчки в 4,2 балла.

Фото: в Румынии произошло землетрясение, которое могли ощутить в Украине (facebook.com/INCDFP)

Что известно о предыдущих землетрясениях

Напомним, что последнее мощное землетрясение из района гор Вранча в Румынии было зарегистрировано 04 декабря 2023 года с магнитудой 4,6 (по шкале Рихтера).

Также мы писали, что землетрясение фиксировали в Закарпатской области 14 сентября. Подземный толчок тоже произошел вблизи границы с Румынией.

Кроме того, были землетрясения и в августе этого года, составлявшие 2,2 балла.

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Румыния