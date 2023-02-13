У Румунії стався сильний землетрус: поштовхи відчувалися ще в чотирьох країнах

У понеділок, 13 лютого, у Румунії стався сильний землетрус, магнітуда якого склала 5,3 бала. Поштовхи відчувалися у сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного інституту у Twitter.
Туреччині внаслідок низки землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули понад 31 тисяча осіб.
Раніше повідомлялося, наскільки можливий землетрус у Києві і чи варто боятися руйнувань.
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