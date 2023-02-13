В Румынии произошло сильное землетрясение: толчки ощущались в еще четырех странах

В понедельник, 13 февраля, в Румынии произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 5,3 балла. Толчки ощущались в соседних Сербии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического института в Twitter.
Турции в результате ряда землетрясений, которые произошли 6 февраля, погибли более 31 тысячи человек.
Ранее сообщалось, насколько возможно землетрясение в Киеве и стоит ли бояться разрушений.
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