У Румунії стався черговий сильний землетрус

На південному заході Румунії у вівторок, 14 лютого, стався новий землетрус. Сила підземних поштовхів становила 5,6 балів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного інституту в Twitter.
Епіцентр землетрусу знаходився за 9 км на північний захід від міста Тиргу-Жіу, яке розташоване на південному заході країни в провінції Валахія.
Повідомляється, що поштовхи відчувалися у сусідніх країнах. Не виключено, що їх могли відчувати і у західних областях України.
Нагадаємо, вчора на південному заході Румунії також зафіксували землетрус, магнітуда якого становила 5,3 бала. Поштовхи відчувалися у сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговині.
Як відомо, внаслідок низки землетрусів, що сталися 6 лютого в Туреччині , загинули понад 31 тисяча людей.
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