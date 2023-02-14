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У Румунії стався черговий сильний землетрус

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Вівторок 14 лютого 2023 15:47
У Румунії стався черговий сильний землетрус Фото: у Румунії стався черговий сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На південному заході Румунії у вівторок, 14 лютого, стався новий землетрус. Сила підземних поштовхів становила 5,6 балів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного інституту в Twitter.

Епіцентр землетрусу знаходився за 9 км на північний захід від міста Тиргу-Жіу, яке розташоване на південному заході країни в провінції Валахія.

Повідомляється, що поштовхи відчувалися у сусідніх країнах. Не виключено, що їх могли відчувати і у західних областях України.

Нагадаємо, вчора на південному заході Румунії також зафіксували землетрус, магнітуда якого становила 5,3 бала. Поштовхи відчувалися у сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговині.

Як відомо, внаслідок низки землетрусів, що сталися 6 лютого в Туреччині , загинули понад 31 тисяча людей.

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