У Румунії стався черговий сильний землетрус

На південному заході Румунії у вівторок, 14 лютого, стався новий землетрус. Сила підземних поштовхів становила 5,6 балів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного інституту в Twitter.