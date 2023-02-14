В Румынии произошло очередное сильное землетрясение

На юге-западе Румынии во вторник, 14 февраля, произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков составила 5,6 баллов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического института в Twitter .

Эпицентр землетрясения находился в 9 км к северо-западу от города Тыргу-Жиу, который расположен на юго-западе страны в провинции Валахия.

Сообщается, что толчки чувствовались в соседних странах. Не исключено, что их могли ощущать и в западных областях Украины.