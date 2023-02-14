В Румынии произошло очередное сильное землетрясение
На юге-западе Румынии во вторник, 14 февраля, произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков составила 5,6 баллов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического института в Twitter.
Эпицентр землетрясения находился в 9 км к северо-западу от города Тыргу-Жиу, который расположен на юго-западе страны в провинции Валахия.
Сообщается, что толчки чувствовались в соседних странах. Не исключено, что их могли ощущать и в западных областях Украины.
#Earthquake 9 km NW of Târgu Jiu (#Romania) 12 min ago (local time 15:16:51). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:— EMSC (@LastQuake) February 14, 2023
https://t.co/LBaVNedOuH
https://t.co/tF665i6QJZ pic.twitter.com/d10M9Oi8f0
Напомним, вчера на юго-западе Румынии также зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 5,3 балла. Толчки ощущались в соседних Сербии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.
Как известно, в результате ряда землетрясений, которые произошли 6 февраля в Турции, погибли более 31 тысячи человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.