ua ru
Вт, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Румынии произошло очередное сильное землетрясение

Новина українською →
Вторник 14 февраля 2023 15:47
В Румынии произошло очередное сильное землетрясение Фото: в Румынии произошло очередное сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На юге-западе Румынии во вторник, 14 февраля, произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков составила 5,6 баллов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейско-средиземноморского сейсмологического института в Twitter.

Эпицентр землетрясения находился в 9 км к северо-западу от города Тыргу-Жиу, который расположен на юго-западе страны в провинции Валахия.

Сообщается, что толчки чувствовались в соседних странах. Не исключено, что их могли ощущать и в западных областях Украины.

Напомним, вчера на юго-западе Румынии также зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 5,3 балла. Толчки ощущались в соседних Сербии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.

Как известно, в результате ряда землетрясений, которые произошли 6 февраля в Турции, погибли более 31 тысячи человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния
NEWS
Рамштайн-9: чего ждать Украине от очередной встречи союзников
Рамштайн-9: чего ждать Украине от очередной встречи союзников
DAILY
Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ