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У Румунії сталася пожежа на нафтопереробному заводі, є постраждалі

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Понеділок 01 травня 2023 21:59
У Румунії сталася пожежа на нафтопереробному заводі, є постраждалі Ілюстративне фото: У Румунії сталася пожежа на нафтопереробному заводі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Румунії сталася пожежа на нафтопереробному заводі Petrobrazi. Унаслідок події постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве інформаційне агентство Agerpres.

"Сьогодні вдень у приміщеннях економічного оператора в муніципалітеті Бразі сталася подія, яка спочатку не потребувала втручання професійних аварійних служб. Заходом займався спеціалізований персонал економічного оператора", - повідомили в інспекції з надзвичайних ситуацій міста Прахова.

За даними служби швидкої допомоги округу Прахова, на місці події було виявлено трьох постраждалих. Один із постраждалих - 59-річний чоловік - дістав опіки третього і четвертого ступеня приблизно на 72% поверхні тіла та опіки верхніх дихальних шляхів. Його доправили вертольотом в одну з лікарень.

Другий постраждалий - 55-річний чоловік отримав опіки другого-третього ступеня на 15% тіла. Його доправили в лікарню швидкої допомоги Плоєшті.

Ще один потерпілий - 60-річний чоловік отримав травму ноги, але відмовився від огляду і транспортування до лікарні.

Протягом кількох хвилин з території нафтопереробного заводу на відстані багатьох кілометрів можна було спостерігати густий дим.

Нагадаємо, нещодавно під Москвою горів завод "Квант ", що займається виробництвом електронних приладів.

Крім того, в центрі Москви в районі ТЕЦ сталося сильне задимлення.

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