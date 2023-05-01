У Румунії сталася пожежа на нафтопереробному заводі, є постраждалі
У Румунії сталася пожежа на нафтопереробному заводі Petrobrazi. Унаслідок події постраждали двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве інформаційне агентство Agerpres.
"Сьогодні вдень у приміщеннях економічного оператора в муніципалітеті Бразі сталася подія, яка спочатку не потребувала втручання професійних аварійних служб. Заходом займався спеціалізований персонал економічного оператора", - повідомили в інспекції з надзвичайних ситуацій міста Прахова.
За даними служби швидкої допомоги округу Прахова, на місці події було виявлено трьох постраждалих. Один із постраждалих - 59-річний чоловік - дістав опіки третього і четвертого ступеня приблизно на 72% поверхні тіла та опіки верхніх дихальних шляхів. Його доправили вертольотом в одну з лікарень.
Другий постраждалий - 55-річний чоловік отримав опіки другого-третього ступеня на 15% тіла. Його доправили в лікарню швидкої допомоги Плоєшті.
Ще один потерпілий - 60-річний чоловік отримав травму ноги, але відмовився від огляду і транспортування до лікарні.
Протягом кількох хвилин з території нафтопереробного заводу на відстані багатьох кілометрів можна було спостерігати густий дим.
Prahova: Incident în incinta Rafinăriei Petrobrazi; mai multe persoane au nevoie de îngrijiri medicale - https://t.co/g6LubNoHUW pic.twitter.com/9oKGfIPtcn- AGERPRES (@agerpres) May 1, 2023
Нагадаємо, нещодавно під Москвою горів завод "Квант ", що займається виробництвом електронних приладів.
Крім того, в центрі Москви в районі ТЕЦ сталося сильне задимлення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.