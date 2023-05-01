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В Румынии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, есть пострадавшие

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Понедельник 01 мая 2023 21:59
В Румынии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, есть пострадавшие Иллюстративное фото: В Румынии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Румынии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Petrobrazi. В результате происшествия пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное информационное агентство Agerpres.

"Сегодня днем в помещениях экономического оператора в муниципалитете Брази произошло событие, которое первоначально не потребовало вмешательства профессиональных аварийных служб. Мероприятием занимался специализированный персонал экономического оператора", - сообщили в инспекции по чрезвычайным ситуациям города Прахова.

По данным службы скорой помощи округа Прахова, на месте происшествия были обнаружены трое пострадавших. Один из пострадавших - 59-летний мужчина - получил ожоги третьей и четвертой степени примерно на 72% поверхности тела и ожоги верхних дыхательных путей. Его доставили вертолетом в одну из больниц.

Второй пострадавший - 55-летний мужчина получил ожоги второй-третьей степени на 15% тела. Он был доставлен в больницу скорой помощи Плоешти.

Еще один пострадавший - 60-летний мужчина получил травму ноги, но отказался от осмотра и транспортировки в больницу.

В течение нескольких минут с территории нефтеперерабатывающего завода на расстоянии многих километров можно было наблюдать густой дым.

Напомним, недавно под Москвой горел завод "Квант", занимающийся производством электронных приборов.

Кроме того, в центре Москвы в районе ТЭЦ произошло сильное задымление.

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