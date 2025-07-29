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У Польщі затримали колумбійця, який підпалював склади на замовлення РФ

Польща, Вівторок 29 липня 2025 18:24
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У Польщі затримали колумбійця, який підпалював склади на замовлення РФ Фото: у Польщі затримали колумбійця, який підпалював склади на замовлення РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Польщі правоохоронці затримали колумбійця, якого завербували російські спецслужби для здійснення підпалів. Він скоїв злочини у Варшаві та Радомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Агенства внутрішньої безпеки Польщі (ABW).

Співробітники Агентства встановили, що 27-річний колумбієць, який діяв на замовлення російської розвідки, відповідальний за два підпали, що сталися у травні 2024 року у Варшаві та Радомі. В обох випадках було підпалено будівельні склади.

"Ці дії були замовлені, контрольовані та профінансовані особою, пов'язаною з російськими спецслужбами. Підозрюваний отримав детальні інструкції щодо мети нападу та його виконання, включаючи виготовлення запальної пляшки (так званого коктейлю Молотова) та використання спеціального транспортного засобу", - повідомили в ABW.

Колумбійцю висунули звинувачення у скоєнні терористичного акту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років до довічного ув'язнення.

Під час допиту затриманий громадянин Колумбії частково зізнався в скоєному та надав свідчення.

Правоохоронці також встановили, що російські служби за допомогою месенджера Telegram системно та в широкому масштабі вербували людей латиноамериканського походження з військовим досвідом для проведення розвідки у вказаних місцях, підпалу об’єктів і документування пошкоджень.

Крім того, виявилося, що в червні цього року в Чехії суд засудив іншого колумбійця до восьми років ув’язнення за підпал автобусного депо в Празі та спробу підпалу торгового центру. У справі були задіяні російські спецслужби. Чоловік визнав провину.

Російські агенти у Польщі

Нагадаємо, сьогодні польський прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що у Польщі вже затримали 32 осіб, які підозрюються у співпраці з російськими спецслужбами.

Серед затриманих - росіяни, білоруси, українці, а також громадянин Колумбії та поляк. Вони мали здійснювати диверсії та напади на замовлення російських спецслужб. Один із підозрюваних уже отримав вирок, решта перебувають під вартою й очікують суду.

Туск зазначив, що до тих, хто планує дестабілізувати ситуацію, зокрема на кордонах Польщі, "держава Польща діятиме безжально".

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