В Румунії припинили блокування пункту пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні з Україною

Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії припинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.
Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Порубне-Сірет".
Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком.
Нагадаємо, що сьогодні вдень румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет".
Нагадаємо, ми повідомляли, що польські фермери та перевізники минулого року заблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною.
Вони не пропускали через кордон вантажівки до України, висуваючи вимоги як до польського, так і українського урядів.
Однак у січні польському уряду таки вдалося домовитися з фермерами та розблокувати один з пунктів пропуску. Хоча польські перевізники таки продовжили блокування.
Разом з тим, минулого року декілька спроб блокування кордону робили й угорські та словацькі протестувальники.
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