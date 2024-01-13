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В Румунії припинили блокування пункту пропуску "Порубне-Сірет" на кордоні з Україною

Фото: Блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Порубне-Сірет" припинено (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії припинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Порубне-Сірет".

Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком.

Нагадаємо, що сьогодні вдень румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет".

Блокування кордону з Україною

Нагадаємо, ми повідомляли, що польські фермери та перевізники минулого року заблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною.

Вони не пропускали через кордон вантажівки до України, висуваючи вимоги як до польського, так і українського урядів.

Однак у січні польському уряду таки вдалося домовитися з фермерами та розблокувати один з пунктів пропуску. Хоча польські перевізники таки продовжили блокування.

Разом з тим, минулого року декілька спроб блокування кордону робили й угорські та словацькі протестувальники.

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