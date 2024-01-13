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В Румынии прекратили блокировку пункта пропуска "Порубное-Сирет" на границе с Украиной

Фото: Блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Порубное-Сирет" прекращена (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Блокирование движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное-Сирет" на территории Румынии прекращено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Румынские фермеры прекратили блокировку движения грузовиков через пункт пропуска "Порубное-Сирет".

Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке.

Напомним, что днем румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет".

Блокировка границы с Украиной

Напомним, мы сообщали, что польские фермеры и перевозчики в прошлом году заблокировали два пункта пропуска на границе с Украиной.

Они не пропускали через границу грузовики в Украину, выдвигая требования как к польскому, так и украинскому правительствам.

Однако в январе польскому правительству удалось договориться с фермерами и разблокировать один из пунктов пропуска. Хотя польские перевозчики таки продолжили блокирование.

Вместе с тем, в прошлом году несколько попыток блокирования границы делали и венгерские и словацкие протестующие.

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