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У Румунії посилять захист у прикордонних районах через російські обстріли портів в Україні

Фото: у Румунії посилять захист у прикордонних районах через російські обстріли портів в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У прикордонних з Україною районах Румунії посилять заходи захисту у зв'язку з російськими атаками по українських портах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Так, румунський Національний комітет з надзвичайних ситуацій уповноважив Міноборони вжити заходів щодо захисту мешканців районів на румунському березі Дунаю у випадку бомбардувань українських портів Рені та Ізмаїл. 

Зокрема, мають розсилати повідомлення про загрозу Ro-Alert у тих районах, де є ризик падіння "елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовують в конфлікті".

До того ж, місцева влада має проінструктувати мешканців, як діяти у загрозливих ситуаціях. 

Окрім цього, у населених пунктах Плауру та Чаталкіой, а також деяких інших мають побудувати укриття.

Що цьому передувало

Вночі 4 вересня росіяни обстріляли портову інфраструктуру в Одеській області за допомогою "Шахедів".

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що дрон вдарив також й по території Румунії, проте румунські МЗС, Міноборони та президент ці дані спершу спростували.

Проте пізніше президент Клаус Йоганніс  визнав падіння БПЛА та заявив, що після обстеження території було виявлено фрагменти, які "можуть бути від дрона".

Місцеві журналісти побували на місці удару російського дрона та побачити там обгорілі дерева та уламки самого безпілотника.

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Румунія