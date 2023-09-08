В Румынии усилят защиту в приграничных районах из-за российских обстрелов портов в Украине

Так, румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям уполномочил Минобороны принять меры по защите жителей районов на румынском берегу Дуная в случае бомбардировок украинских портов Рени и Измаил.

В частности, должны рассылать сообщения об угрозе Ro-Alert в тех районах, где существует риск падения "элементов, относящихся к средствам ведения боевых действий, которые используются в конфликте".

К тому же, местные власти должны проинструктировать жителей, как действовать в угрожающих ситуациях.

Кроме этого, в населенных пунктах Плаура и Чаталкиой, а также некоторых других должны построить укрытия.

Что этому предшествовало

Ночью 4 сентября россияне обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области с помощью "Шахедов".

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что дрон ударил также и по территории Румынии, однако румынские МИД, Минобороны и президент эти данные сначала опровергли.

Однако позже президент Клаус Иоганнис признал падение БПЛА и заявил, что после обследования территории были обнаружены фрагменты, которые "могут быть от дрона".

Местные журналисты побывали на месте удара российского дрона и увидели там обгоревшие деревья и обломки беспилотника.

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