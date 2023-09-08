RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Румынии усилят защиту в приграничных районах из-за российских обстрелов портов в Украине

Фото: в Румынии усилят защиту в приграничных районах из-за российских обстрелов портов в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В приграничных с Украиной районах Румынии усилят меры защиты в связи с российскими атаками по украинским портам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Так, румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям уполномочил Минобороны принять меры по защите жителей районов на румынском берегу Дуная в случае бомбардировок украинских портов Рени и Измаил.

В частности, должны рассылать сообщения об угрозе Ro-Alert в тех районах, где существует риск падения "элементов, относящихся к средствам ведения боевых действий, которые используются в конфликте".

К тому же, местные власти должны проинструктировать жителей, как действовать в угрожающих ситуациях.

Кроме этого, в населенных пунктах Плаура и Чаталкиой, а также некоторых других должны построить укрытия.

Что этому предшествовало

Ночью 4 сентября россияне обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области с помощью "Шахедов".

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что дрон ударил также и по территории Румынии, однако румынские МИД, Минобороны и президент эти данные сначала опровергли.

Однако позже президент Клаус Иоганнис признал падение БПЛА и заявил, что после обследования территории были обнаружены фрагменты, которые "могут быть от дрона".

Местные журналисты побывали на месте удара российского дрона и увидели там обгоревшие деревья и обломки беспилотника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния