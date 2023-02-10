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У Румунії не підтверджують інформацію Залужного про вторгнення російської ракети

Фото: у Румунії не підтверджують інформацію Залужного про вторгнення російської ракети (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Міноборони Румунії не підтверджують інформацію про вторгнення російської ракети у повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання Ziare.

прессекретар Міністерства оборони Румунії бригадний генерал Костянтин Спину.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що під час масованого обстрілу дві російські ракети, що летіли з акваторії Чорного моря в Україну, перетнули кордони Молдови та Румунії.

У Міноборони Молдови вже підтвердили інформацію Залжуного. Там заявили, що уважно стежать за ситуацією в регіоні та "рішуче засуджують" порушення повітряного простору Молдови.

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