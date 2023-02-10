RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Румынии не подтверждают информацию Залужного о вторжении российской ракеты

Фото: в Румынии не подтверждают информацию Залужного о вторжении российской ракеты (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Минобороны Румынии не подтверждают информацию о вторжении российской ракеты в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание Ziare.

пресс-секретарь Министерства обороны Румынии бригадный генерал Константин Спыну.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что во время массированного обстрела две российские ракеты летевшие из акватории Черного моря в Украину, пересекли границы Молдовы и Румынии.

В Минобороны Молдовы уже подтвердили информацию Залжуного. Там заявили, что внимательно следят за ситуацией в регионе и "решительно осуждают" нарушение воздушного пространства Молдовы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияракетиВойна в Украинеракетный удар