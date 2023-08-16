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У Румунії підтвердили, що навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16

Фото: президент Румунії Клаус Йоганніс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Румунія проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. У країні створять регіональний центр підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову президента Клауса Йоганніса під час урочистостей з нагоди Дня ВМС Румунії.

"Ми братимемо участь у підготовці українських військових у рамках військової допомоги Європейського Союзу. Ми розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр, який однаково обслуговуватиме румунських, союзницьких та українських пілотів", - наголосив президент Румунії.

За словами Йоганніса, його країна разом з іншими союзниками по НАТО продовжуватиме підтримувати Україну у її боротьбі за мир і свободу.

"Ми продовжуватимемо координацію в рамках Європейського Союзу для ефективного подолання численних наслідків війни. Ми й надалі підтримуватимемо європейський курс Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях", - додав він.

Навчання українських пілотів на F-16

Країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнуться вже в серпні.

Нагадаємо, що днями Politico повідомило, що вже визначено першу групу українських пілотів, які візьмуть участь у навчанні на американських винищувачах F-16.

За інформацією видання, 8 українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, вже готові розпочати навчання на винищувачах F-16.

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