RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Румынии подтвердили, что будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Фото: президент Румынии Клаус Иоганнис (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Румыния будет проводить подготовку украинских пилотов на истребителях F-16. В стране будет создан региональный центр подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь президента Клауса Иоганниса во время торжеств по случаю Дня ВМС Румынии.

"Мы будем участвовать в подготовке украинских военных в рамках военной помощи Европейского Союза. Мы разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, центр, который будет одинаково обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов", - подчеркнул президент Румынии.

По словам Иоганниса, его страна вместе с другими союзниками по НАТО будет продолжать поддерживать Украину в борьбе за мир и свободу.

"Мы будем продолжать координацию в рамках Европейского Союза для эффективного преодоления многочисленных последствий войны. Мы будем и дальше поддерживать европейский курс Киева и выступать за значительную европейскую помощь Украине на всех уровнях", - добавил он.

Обучение украинских пилотов на F-16

Страны-союзники приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обучение военных Вооруженных сил Украины на американских истребителях F-16 начнется уже в августе.

Напомним, что на днях Politico сообщило, что уже определена первая группа украинских пилотов, которые примут участие в обучении на американских истребителях F-16.

По информации издания, 8 украинских пилотов, свободно владеющих английским языком, уже готовы начать обучение на истребителях F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияВоенная помощь