У Румунії підготували пакет допомоги для фермерів, які блокують кордон з Україною

Прем'єр під час засідання уряду подав заходи для допомоги румунським фермерам та перевізникам.

"Ми затверджуємо перший пакет заходів, погоджених із фермерами та перевізниками. Очевидно, що протести були виправдані", - заявив глава уряду.

Він уточнив, що заходи включають компенсацію у розмірі 100 євро за гектар і до 280 000 євро фермерам за втрату через війну в Україні. Також в уряді схвалили зміни правил, яких вимагали перевізники.

Що передувало

Нагадаємо, румунські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною. . Йдеться про КПП "Сірет-Порубне", "Вікову-де-Сус-Красноїльськ" та "Халмеу-Дьякове".

Блокада кордону розпочалася ще 13 січня. Протестувальники вимагають, щоб влада "прийняла закон, який забезпечить вирішення якомога більшої кількості проблем, на які вони вказали".

Більш детально про блокаду кордону з Україною -у матеріалі РБК-Україна.