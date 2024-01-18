В Румынии подготовили пакет помощи для фермеров, которые блокируют границу с Украиной

Премьер в ходе заседания правительства представил меры для помощи румынским фермерам и перевозчикам.

"Мы утверждаем первый пакет мер, согласованных с фермерами и перевозчиками. Очевидно, что протесты были оправданы", - заявил глава правительства.

Он уточнил, что меры включают компенсацию в размере 100 евро за гектар и до 280 000 евро фермерам за потери, понесенные из-за войны в Украине. Также в правительстве одобрили изменения правил, которых требовали перевозчики.

Что предшествовало

Напомним, румынские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной. . Речь идет о КПП "Сирет-Порубное", "Виковую-де-Сус - Красноильск" и "Халмеу-Дьяково".

Блокада границы началась еще 13 января. Протестующие требуют, чтобы власти "приняли закон, который обеспечит решение как можно большего числа проблем, на которые они указали".

Более детально о блокаде границы с Украиной - в материале РБК-Украина.