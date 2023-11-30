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В Румунії перекинувся мікроавтобус з солдатами США: є постраждалі

Фото: в Румунії перекинувся мікроавтобус з солдатами США (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Мікроавтобус з американськими солдатами, що прямував із румунської бази Девесел, перекинувся на кільцевій дорозі міста Каракал. П'ятеро військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.

В результаті 

"З перших перевірок поліція з'ясувала, що чоловік, керуючи автомобілем на 8+1 місць, в якому перебувало 7 осіб, на перехресті VO6G з комунальною дорогою 147, в муніципалітеті Каракаль, нібито не впорався з керуванням і перекинувся за межами проїжджої частини", - повідомило джерело.

Нагадаємо, 28 серпня у Румунії в ДТП потрапив автобус сполученням Констанца-Одеса із 40 українцями. Внаслідок аварії тоді пошкодження отримали 12 людей.

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