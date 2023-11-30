В Румынии перевернулся микроавтобус с солдатами США: есть пострадавшие

В результате

"Из первых проверок полиция выяснила, что мужчина, управляя автомобилем на 8+1 мест, в котором находилось 7 человек, на перекрестке VO6G с коммунальной дорогой 147, в муниципалитете Каракаль, якобы не справился с управлением и опрокинулся за пределами проезда", - сообщил источник.

Напомним, 28 августа в Румынии в ДТП попал автобус сообщением Констанца-Одесса с 40 украинцами. В результате аварии тогда повреждения получили 12 человек.

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