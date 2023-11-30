RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Румынии перевернулся микроавтобус с солдатами США: есть пострадавшие

Фото: в Румынии перевернулся микроавтобус с солдатами США (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Микроавтобус с американскими солдатами, следовавший с румынской базы Дэвесел, перевернулся на кольцевой дороге города Каракал. Пятеро военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

В результате

"Из первых проверок полиция выяснила, что мужчина, управляя автомобилем на 8+1 мест, в котором находилось 7 человек, на перекрестке VO6G с коммунальной дорогой 147, в муниципалитете Каракаль, якобы не справился с управлением и опрокинулся за пределами проезда", - сообщил источник.

Напомним, 28 августа в Румынии в ДТП попал автобус сообщением Констанца-Одесса с 40 украинцами. В результате аварии тогда повреждения получили 12 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПСоединенные Штаты АмерикиРумыния