В Румунії перекинувся мікроавтобус з солдатами США: є постраждалі
Мікроавтобус з американськими солдатами, що прямував із румунської бази Девесел, перекинувся на кільцевій дорозі міста Каракал. П'ятеро військових отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today.
В результаті ДТП на об'їзній дорозі Каракала постраждало п'ять американських солдатів. Їх було доставлено в муніципальну лікарню Каракала для надання медичної допомоги.
"З перших перевірок поліція з'ясувала, що чоловік, керуючи автомобілем на 8+1 місць, в якому перебувало 7 осіб, на перехресті VO6G з комунальною дорогою 147, в муніципалітеті Каракаль, нібито не впорався з керуванням і перекинувся за межами проїжджої частини", - повідомило джерело.
Правоохоронці повідомили, що тест водія на алкоголь показав негативний результат.
Нагадаємо, 28 серпня у Румунії в ДТП потрапив автобус сполученням Констанца-Одеса із 40 українцями. Внаслідок аварії тоді пошкодження отримали 12 людей.
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