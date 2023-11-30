ua en ru
Чт, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Румынии перевернулся микроавтобус с солдатами США: есть пострадавшие

Румыния, Четверг 30 ноября 2023 17:52
UA EN RU
В Румынии перевернулся микроавтобус с солдатами США: есть пострадавшие Фото: в Румынии перевернулся микроавтобус с солдатами США (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Микроавтобус с американскими солдатами, следовавший с румынской базы Дэвесел, перевернулся на кольцевой дороге города Каракал. Пятеро военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

В результате ДТП на объездной дороге Каракала пострадали пять американских солдат. Они были доставлены в муниципальную больницу Каракала для оказания медицинской помощи.

"Из первых проверок полиция выяснила, что мужчина, управляя автомобилем на 8+1 мест, в котором находилось 7 человек, на перекрестке VO6G с коммунальной дорогой 147, в муниципалитете Каракаль, якобы не справился с управлением и опрокинулся за пределами проезда", - сообщил источник.

Правоохранители сообщили, что тест водителя на алкоголь показал отрицательный результат.

Напомним, 28 августа в Румынии в ДТП попал автобус сообщением Констанца-Одесса с 40 украинцами. В результате аварии тогда повреждения получили 12 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Соединенные Штаты Америки Румыния
NEWS
Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно
Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно
DAILY
Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"