Один українець загинув, заблукавши в засніжених горах Марамуреш, ще двох знайшли прикордонники та гірські рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 .

Про зникнення трьох громадян України в горах поблизу державного кордону після незаконного перетину з України до Румунії повідомила телефоном жінка.

За попередніми даними, один із чоловіків пересувався з труднощами.

На пошуки вирушили двоє прикордонників із комуни Поєніле-де-суб-Мунте та троє гірських рятувальників Марамурешу зі спецтранспортом.

Двох українців знайшли в напрямку населеного пункту Репедя біля кордону. Невдовзі виявили третього чоловіка, але він уже був без ознак життя.

За словами речниці територіального інспекторату прикордонної поліції Сігету Мармацієй Аліни Петрару, операція проходила у важкодоступній гірській місцевості під суцільним сніговим покривом.

Подальше розслідування обставин події веде поліція повіту Марамуреш.