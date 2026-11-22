В Румунії один українець загинув у засніжених горах, ще двох врятували
Один українець загинув, заблукавши в засніжених горах Марамуреш, ще двох знайшли прикордонники та гірські рятувальники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Про зникнення трьох громадян України в горах поблизу державного кордону після незаконного перетину з України до Румунії повідомила телефоном жінка.
За попередніми даними, один із чоловіків пересувався з труднощами.
На пошуки вирушили двоє прикордонників із комуни Поєніле-де-суб-Мунте та троє гірських рятувальників Марамурешу зі спецтранспортом.
Двох українців знайшли в напрямку населеного пункту Репедя біля кордону. Невдовзі виявили третього чоловіка, але він уже був без ознак життя.
За словами речниці територіального інспекторату прикордонної поліції Сігету Мармацієй Аліни Петрару, операція проходила у важкодоступній гірській місцевості під суцільним сніговим покривом.
Подальше розслідування обставин події веде поліція повіту Марамуреш.
Нагадаємо, що 20 листопада зранку на високогір'ї Карпат суттєво погіршилася погода - синоптики попередили про небезпечне метеоявище та зафіксували шторм зі снігом на горі Піп Іван.
Протягом доби складні погодні умови прогнозували й в Івано-Франківській області.
Ще раніше, 17 листопада зранку, на високогір'ї Карпат уже фіксували погіршення погоди, зокрема туман, штормовий вітер, мороз та обледеніння на горі Піп Іван.