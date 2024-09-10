У Румунії можуть змінити закон для того, щоб збивати дрони-порушники, - ЗМІ

Комітет румунського Сенату з питань оборони може розглянути зміни до законодавства. Вони дозволять військовим збивати дрони, що порушують повітряний простір Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство Agerpres.

Цікаво і те, що напередодні голова Сенату Ніколає Чуке запропонував укласти протокол з Україною, щоб російські безпілотники, які входять у повітряний простір Румунії, "могли бути знищені системами протиповітряної оборони".

За даними Agerpres, одна з тем зустрічі - це аналіз змін до законодавства, які дозволять військовим знищувати безпілотники, що входять на румунську територію.

У середу, 11 вересня, відбудеться засідання сенатського комітету. Там будуть присутні представники Міністерства національної оборони Румунії.

Російські БПЛА в Румунії та Латвії

В ніч з 7 на 8 вересня, ударні дрони росіян порушили повітряний простір Румунії.

Також відомо, що на території румунського повіту Тулча, що біля кордону з Україною, в понеділок, 9 вересня, виявили уламки російського безпілотника.

Опозиція в Румунії розкритикувала уряд за бездіяльність, пояснивши її тим, що у парламенті досі не прийняли закон, який дозволив би збивати російські дрони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що влада Білоусі намагалася проігнорувати факт того, що російський дрон потрапив на її території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.