У Румунії на людному пляжі виявили ймовірний уламок безпілотника (фото)

У Румунії на пляжі курорту Ефоріє-Суд знайшли невідомий предмет, який схожий на уламок безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунську газету Adevărul.
Невідомий металевий об'єкт на пляжі виявив рибалка. Після цього він одразу повідомив владу про знахідку. Туристи стверджують, що це було крило дрона.
На місце інциденту направили співробітників бригади з боротьби з тероризмом. Про знахідку також повідомили в Міністерство оборони Румунії. Влада проводить перевірку, щоб точно визначити, що являє собою невідомий об'єкт.
Газета звертає увагу, що станом на зараз пляжі на курорті Ефоріє-Суд повні туристів.
Нагадаємо, російські ударні дрони вже неодноразово залітали в повітряний простір Румунії.
Після таких нальотів на румунській території виявляли уламки від російських "Шахедів".
Реакція румунської влади обмежувалася "рішучим засудженням". Тільки в травні цього року Бухарест дозволив збивати невідомі дрони над Румунією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.