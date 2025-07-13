У Румунії на людному пляжі виявили ймовірний уламок безпілотника (фото)

Невідомий металевий об'єкт на пляжі виявив рибалка. Після цього він одразу повідомив владу про знахідку. Туристи стверджують, що це було крило дрона.

Фото: ймовірний уламок дрона, який знайшли на пляжі (adevarul.ro)

На місце інциденту направили співробітників бригади з боротьби з тероризмом. Про знахідку також повідомили в Міністерство оборони Румунії. Влада проводить перевірку, щоб точно визначити, що являє собою невідомий об'єкт.

Газета звертає увагу, що станом на зараз пляжі на курорті Ефоріє-Суд повні туристів.