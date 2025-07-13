В Румынии на людном пляже обнаружили вероятный обломок беспилотника (фото)

Неизвестный металлический объект на пляже обнаружил рыбак. После этого он сразу сообщил властям о находке. Туристы утверждают, что это было крыло дрона.

Фото: вероятный обломок дрона, который нашли на пляже (adevarul.ro)

На место инцидента направили сотрудников бригады по борьбе с терроризмом. О находке также сообщили в Министерство обороны Румынии. Власти проводят проверку, чтобы точно определить, что представляет собой неизвестный объект.

Газета обращает внимание, что по состоянию на сейчас пляжи на курорте Эфорие-Суд полны туристов.