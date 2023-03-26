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В Румынии локомотив столкнулся с вагоном: есть погибшие и пострадавшие

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Румыния, Воскресенье 26 марта 2023 18:17
В Румынии локомотив столкнулся с вагоном: есть погибшие и пострадавшие Фото: из-за аварии на румынской железной дороге погибла проводница (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Румынии из-за аварии на железнодорожной станции погибла проводница, еще трое получили ранения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stiripesurse.

В субботу, 25 марта, во время маневров по присоединению двигателя к поезду Regio 7576, который должен был отправиться в Марасешти, двигатель врезался в первый вагон, в результате чего тот отскочил примерно на 80 метров.

В результате удара пострадали четыре человека: механик, проводник, начальник поезда и пассажир. Двигатель и вагон также были повреждены.

Национальный железнодорожный оператор CFR Calatori сообщил, что проводница пассажирского поезда, скончавшаяся в больнице после многочисленных сердечно-дыхательных остановок, Женщине на момент смерти было 53 года.

"Экипажу скорой помощи, прибывшей на место происшествия, сначала удалось стабилизировать ее на железнодорожной платформе и по дороге в больницу, но затем она умерла в результате новой сердечно-дыхательной остановки, которая произошла в больнице. CFR Calatori выражает соболезнования и окажет полную поддержку семье погибшего ", - говорится в заявлении компании.

Железнодорожная полиция говорит, что авария произошла из-за неисправности тормозной системы двигателя. Это уже вторая серьезная железнодорожная катастрофа менее чем через две недели после произошедшей 13 марта возле России-де-Веде.

Напомним, недавно в Румынии произошло сильное землетрясение.

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