UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Румунії хочуть запровадити тимчасовий безкоштовний проїзд для біженців з України, - ЗМІ

Фото: у Румунії хочуть запровадити тимчасовий безкоштовний проїзд для біженців з України (flickr by mares_ionut)
Автор: Іван Носальський

Жителям України, які виїжджають до Румунії через війну, хочуть надати безкоштовний проїзд у громадському транспорті на перші п'ять днів після в'їзду до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Як зазначає видання, такі нововведення передбачені проектом рішення Міністерства транспорту. Згідно з положеннями документа, у 2023 році українці та громадяни інших країн, які приїхали до Румунії через війну, зможуть безкоштовно подорожувати дорожнім та залізничним транспортом протягом перших 5 днів свого перебування.

При цьому уточнюється, що безкоштовно можна буде скористатися громадським транспортом від кордонів з Україною або Молдовою для того, щоб дістатися локацій усередині країни, а також кордонів з іншими державами.

При цьому коли саме влада Румунії планує розглянути проект рішення Мінтранспорту, наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українці, які мають житло в Польщі, все частіше приймають у себе українських біженців. Вони надають житло за 40 злотих на день.

Також ми писали, що з 3 січня українські біженці в Ірландії мають платити за харчування, інакше їм загрожує виселення з безкоштовного житла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія