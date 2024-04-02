У Румунії хочуть узаконити військову інтервенцію: що це означає

Як зазначають в Міноборони Румунії, у випадку прийняття закону, крім введення військ на територію інших держав, країна зможе застосовувати й інші види втручання для протидії цим гібридним загрозам.

Однак таке втручання може бути ініційоване президентом Румунії, а також бути схвалено Вищою радою національної оборони.

Також пропонується рішення для координації сил безпеки у разі збройного конфлікту, зокрема:

першочергову мобілізацію працівників поліції;

створення Національного військового командного центру;

оперативну інтеграцію збройних сил Румунії, НАТО та ЄС.

"Цей аспект відображає обов'язки, які Румунія взяла на себе як член цих організацій, підкреслюючи її тверду відданість міжнародним стандартам співробітництва у сфері безпеки", - сказано у матеріалі.

Що таке військова інтервенція

Інтервенція у військовий час є однією з найбільш складних форм зовнішньої політики для будь-якої країни. Вона передбачає втручання військових сил однієї або кількох країн у військовий конфлікт, що відбувається в іншій країні.

Інтервенція - це діяльність, яка має на меті втручання від імені третьої сторони з метою зупинення війни, захисту прав людини та попередження геноциду. Інтервенція може бути здійснена однією або кількома країнами або міжнародним співтовариствам.

Нагадаємо, раніше президент Румунії Клаус Йоханіс офіційно оголосив про бажання балотуватися на пост генсека НАТО.

Нагадаємо, ми писали, із якими проблемами українські біженці стикаються у Румунії. Лише 10% респондентів можуть задовольнити всі свої основні потреби.

Також ми розповідали, що восени українці стали більше виїжджати із Румунії. Однією з причин була затримка соціальних виплат.

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