В Румынии хотят узаконить военную интервенцию: что это значит

Минобороны Румынии предлагает своим гражданам обсудить закон о национальной обороне страны. Новый закон предусматривает концепцию гибридных угроз безопасности Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на adevarul.ro.
Как отмечают в Минобороны Румынии, в случае принятия закона, кроме ввода войск на территорию других государств, страна сможет применять и другие виды вмешательства для противодействия этим гибридным угрозам.
Однако такое вмешательство может быть инициировано президентом Румынии, а также одобрено Высшим советом национальной обороны.
Также предлагается решение по координации сил безопасности в случае вооруженного конфликта, в частности:
"Этот аспект отражает обязанности, которые Румыния взяла на себя как член этих организаций, подчеркивая ее твердую приверженность международным стандартам сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в материале.
Интервенция в военное время является одной из более сложных форм наружной политики для хоть какой страны. Она предполагает вмешательство военных сил одной или нескольких стран в военный конфликт, происходящий в другой стране .
Интервенция - это деятельность, направленная на вмешательство от имени третьей стороны с целью остановки войны, защиты прав человека и предупреждения геноцида. Интервенция может осуществляться одной или несколькими странами или международным сообществом.
Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханис официально объявил о желаниибаллотироваться на пост генсека НАТО.
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