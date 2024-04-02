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В Румынии хотят узаконить военную интервенцию: что это значит

Иллюстративное фото: Румыния хочет узаконить военную интервенцию (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Минобороны Румынии предлагает своим гражданам обсудить закон о национальной обороне страны. Новый закон предусматривает концепцию гибридных угроз безопасности Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на adevarul.ro.

Как отмечают в Минобороны Румынии, в случае принятия закона, кроме ввода войск на территорию других государств, страна сможет применять и другие виды вмешательства для противодействия этим гибридным угрозам.

Однако такое вмешательство может быть инициировано президентом Румынии, а также одобрено Высшим советом национальной обороны.

Также предлагается решение по координации сил безопасности в случае вооруженного конфликта, в частности:

  • первоочередную мобилизацию работников полиции;
  • создание Национального военного командного центра;
  • оперативная интеграция вооруженных сил Румынии, НАТО и ЕС.

"Этот аспект отражает обязанности, которые Румыния взяла на себя как член этих организаций, подчеркивая ее твердую приверженность международным стандартам сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в материале.

Что такое военная интервенция

Интервенция в военное время является одной из более сложных форм наружной политики для хоть какой страны. Она предполагает вмешательство военных сил одной или нескольких стран в военный конфликт, происходящий в другой стране .

Интервенция - это деятельность, направленная на вмешательство от имени третьей стороны с целью остановки войны, защиты прав человека и предупреждения геноцида. Интервенция может осуществляться одной или несколькими странами или международным сообществом.

Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханис официально объявил о желаниибаллотироваться на пост генсека НАТО.

Напомним, мы писали, с какими проблемами украинские беженцы сталкиваются в Румынии. Только 10% респондентов могут удовлетворить все свои основные потребности.

Также мы рассказывали, что осенью украинцы стали больше уезжать из Румынии . Одной из причин была задержка социальных выплат.

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