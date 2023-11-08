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В Румунії готують інфраструктуру для навчання українських пілотів на F-16, - Повітряні сили

Фото: речник Повітряних сил України Юрій Ігнат (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Румунії продовжують готувати навчальні центри для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пізніше такі бази створять і в Україні.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він зазначив, що центр підготовки необхідно забезпечити авіаційними симуляторами, авіаційними тренажерами, а також двомісними навчально-бойовими літаками F-16.

"Партнери послідовні і забезпечують цю країну цими засобами, формують всю необхідну інфраструктуру", - повідомив Ігнат.

Пізніше, за словами речника, Україна теж буде повинна створити подібну інфраструктуру. 

F-16 для України

Politico Лара Селігман повідомляло, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США.

При цьому 22 жовтня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом заявив, що українські пілоти увійдуть у "першу хвилю" навчання на винищувачах F-16 у Румунії, де відкриють такий центр.

А вчора президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші F-16 для навчання пілотів з України, які раніше відправили Нідерланди, вже прибули до навчального центру Румунії.

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