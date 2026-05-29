У Румунії дрон влучив у житловий будинок у момент атаки РФ по Україні

Приблизно о 02:42 у ЗМІ стала з'являтися інформація, що в румунському місті Галац дрон влучив у житловий будинок. Передбачалося, що це російський безпілотник, оскільки РФ у цей момент масовано атакувала дронамі Одеську область (Галац розташований недалеко від регіону).

"Згідно з попередніми повідомленнями, російський безпілотник врізався в багатоквартирний будинок у місті Галац, Румунія. Інцидент стався незабаром після того, як влада випустила попередження про "можливість падіння предметів із навколишнього повітряного простору"", - написало видання Faytuks Network.

Через деякий час інцидент із безпілотником підтвердили у Службі екстреного реагування (ISU). Згідно з їхньою заявою, дрон упав на житловий будинок, і внаслідок удару стався вибух і виникла пожежа у квартирі на 10 поверсі.

"На місце події прибули сили і засоби ISU Галац для ліквідації наслідків інциденту і забезпечення безпеки зони, за підтримки інших підрозділів МВС і спеціалізованих команд SRI. Двоє людей, які перебували у квартирі, що загорілася, самостійно евакуювалися. Наразі жертв не виявлено", - ідеться в публікації.

Пізніше пост було оновлено. Згідно з новими даними, двом людям із саднами надають медичну допомогу на місці. Також рятувальники ліквідували пожежу.

Зараз на місце події направляють слідчу групу, яка спеціалізується на вибухах, "до складу якої входять співробітники Управління кримінальних розслідувань і Національного інституту криміналістики при Головній інспекції поліції Румунії".